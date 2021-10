Ulm

Theater Ulm: Generalmusikdirektor feiert sein Konzertdebüt

Felix Bender hat am Theater Ulm sein Konzertdebüt gegeben. Auch Beethovens 7. Sinfonie stand auf dem Programm.

Plus Felix Bender dirigiert sein erstes Philharmonisches Konzert als Ulmer GMD. Bei seinem Debüt spielt auch der gefeierte Bratschist Nils Mönkemeyer.

Von Dagmar Hub

Eine leuchtend orangefarbene "1" prangte auf dem Programm des ersten Philharmonischen Konzerts der Spielzeit 2021/22 am Theater Ulm: Die symbolträchtige Zahl markierte auch den Start des neuen Generalmusikdirektors Felix Bender am Theater Ulm – und der überraschte und begeisterte sein Publikum mit einem außergewöhnlichen Auftakt des am Wochenende zweimal im Theater aufgeführten Konzertabends. Der experimentelle Mut der 20er-Jahre des 20. Jahrhunderts war ein klug gewählter Einstand auch nach der langen pandemiebedingten Pause der Philharmonischen Konzerte.

