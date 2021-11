Trauer bei Tierfans: Alligator Timo aus dem Tiergarten Ulm ist tot

Plus Er war ein besonderer Star des Tiergartens Ulm, doch von seiner Gemütlichkeit sollte sich keiner täuschen lassen. Nun ist der Mississippi-Alligator Timo gestorben.

Erst im Corona-Lockdown hat Timo ein neu gestaltetes Reich bekommen. Bis er sich daran gewöhnte, verging einige Zeit. Dann aber, da war sich das Personal sicher, fühlte sich das Tier zutiefst wohl. Nun ist der Mississippi-Alligator, der vor 55 Jahren in den Ulmer Tiergarten kam, gestorben.