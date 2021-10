Trickbetrügerin nach Schockanruf in Ulm festgenommen

Ulm

Horror-Story als Falle: Eine 19-Jährige soll für einen Betrug per Telefon am Mittwoch in Ulm mitverantwortlich gewesen sein.

Anrufe der Trickbetrüger prasseln täglich über Stadt und Land herein. Nun können die Ermittler einen der seltenen Fahndungserfolge feiern. Eine Trickbetrügerin wurde nach einem Schockanruf festgenommen. Das kam so: Am Mittwochmittag erhielt ein betagtes Ehepaar aus Ulm einen Anruf von einer angeblichen Polizeibeamtin. Sie sagte, dass die Tochter des Ehepaars eine Frau angefahren habe und anschließend geflüchtet sei. Die Frau sei schwer verletzt worden und habe ihr ungeborenes Kind verloren. Durch die Zahlung einer Kaution von 40.000 Euro könne verhindert werden, dass die Tochter ins Gefängnis müsse. Die Senioren gingen vom Schlimmsten aus und vereinbarten die Übergabe von Schmuck und Goldmünzen im Wert von mehreren tausend Euro. Am frühen Nachmittag erschien dann eine angebliche Gerichtsmitarbeiterin und holte die Wertgegenstände ab. Senioren aus Ulm schöpften Verdacht Die Senioren schöpften recht schnell Verdacht, dass sie Betrügern aufgesessen sein könnten. Sie informierten daher die Polizei. Dank schneller Ermittlungen gelang es der Kriminalpolizei, die Abholerin auf der Autobahn zu lokalisieren und festzunehmen. Die Goldmünzen und den Schmuck hatte sie noch bei sich. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde die 19-Jährige am Donnerstag der zuständigen Richterin beim Amtsgericht Ulm vorgeführt, die Haftbefehl erließ. Die 19-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ulm und Kriminalpolizei dauern an. (AZ) Lesen Sie dazu auch Neu-Ulm Schockanrufe in Neu-Ulm: Betrüger spielen mit der Corona-Angst

