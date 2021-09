Trikefahrer wird bei Unfall in Ulm von Auto mitgeschleift

Schwere Verletzungen zieht sich ein 20-Jähriger bei einem Unfall mit einem Trike am Donnerstag in Ulm zu.

Trikefahrer wird mitgeschleift: Gegen 15.15 Uhr war ein Trikefahrer auf einem Weg in Richtung Speidelweg unterwegs und verunglückte. An der Einmündung zum Speidelweg bremste er und stürzte. Dabei stieß er gegen einen Pkw. Das Fahrzeug schleifte den 20-Jährigen wenige Meter mit. Der Mann wurde dabei schwer verletzt und kam später in ein Krankenhaus.

Polizei Ulm schätzt Schaden auf 5000 Euro

Auch die 72-jährige Mitfahrerin im Volvo wurde verletzt. Rettungskräfte brachten sie mit leichten Blessuren in eine Klinik. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 5000 Euro. (AZ)





