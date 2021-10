Ulm

12.10.2021

Ulm bekommt ein weltweit einmaliges Trauma-Forschungszentrum

Plus Rund 73 Millionen Euro kostet der Forschungsneubau Multidimensionale Traumawissenschaften in Ulm. Was dort geschehen soll und welche Geschichte dahinter steckt.

Von Sebastian Mayr

Wenn man Thomas Wirth glaubt, stecken mehr als 50 Jahre Vorgeschichte in dem weltweit einmaligen Forschungszentrum, das derzeit am Oberen Eselsberg in Ulm entsteht. Der Professor ist Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Ulm, die immerhin ein Viertel der voraussichtlich 73 Millionen Euro Baukosten übernimmt. Genehmigt worden ist das Projekt zwar erst vor zwei Jahren, falsch ist Wirths These deshalb aber nicht.

