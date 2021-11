Ulm

Ulm gedenkt der Reichspogromnacht: 212 Kerzen auf dem Weinhof

Plus Rund 100 Menschen gedenken der Gewaltaktionen gegen Juden 1938. Doch auch Erinnerungen an die Angriffe auf die Ulmer Synagoge in diesem Jahr werden wach.

Von Stefan Kümmritz

Am Dienstag war es genau 83 Jahre her, dass die Nationalsozialisten mit Gewaltaktionen gegen Juden aufwarteten. In der sogenannten Reichspogromnacht wurden massenweise Synagogen angezündet, Geschäfte geplündert und zerstört, dazu begann die Vertreibung der Juden beziehungsweise ihre Deportation in Konzentrationslager, in denen nur wenige überlebten. Dieser 9. November 1938 ist in ganz schlechter Erinnerung geblieben und wird es sicher auch bleiben.

