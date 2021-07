Ulm

Ulm schafft ticketfreie Samstage in Bus und Tram ab

Noch bis Ende des Jahres brauchen Fahrgäste samstags in Ulm und Neu-Ulm kein Ticket für die Tram. Dann endet dieses Angebot.

Plus Ende des Jahres läuft das kostenlose Angebot an Samstagen aus. Das liegt am Geld - aber nicht nur. Die Abstimmung im Ulmer Gemeinderat fiel denkbar knapp aus.

Von Sebastian Mayr

Ab 1. Januar 2022 benötigen Fahrgäste in Ulm und Neu-Ulm auch samstags ein Ticket. Der Ulmer Gemeinderat hat es am Mittwochabend denkbar knapp abgelehnt, das Angebot der sogenannten Gratis-Samstage um ein weiteres Jahr zu verlängern. Ausschlaggebend waren finanzielle Gründe, der Abschluss großer Bauarbeiten - und eine Reform, die das Land Baden-Württemberg anstrebt.

