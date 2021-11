Ulm versucht "Spagat": Stadt will mehr Geld ausgeben und dennoch sparen

Plus Ulm plant einen Spagat: Mehr Investitionen, aber weniger Ausgaben im laufenden Betrieb. Wie das gelingen soll, wo es Ärger gibt und wie ernst die Lage ist.

Was für ein Spagat: Wieder einmal sieht der Ulmer Haushaltsentwurf für das Jahr 2022 ein paar Superlative vor. Wieder steckt mehr Geld drin, wieder wird mehr Personal eingestellt, wieder sind mehr Investitionen geplant. Doch gleichzeitig soll im laufenden Betrieb gespart werden, fast drei Millionen Euro sind vorgesehen. Sie kommen aus einer Reihe von Einzelposten, die Autofahrer, Schüler und Eltern am stärksten betreffen.