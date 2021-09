Ulm will doch Gastgeber bei der Fußball-EM werden

Plus Erst war den Ulmern die Bewerbung zu teuer, nun gibt es doch einen Vertrag mit dem DFB für die Uefa Euro 2024. Doch welche Bedingungen hat es wirklich gegeben?

Die Stadt Ulm wird mit dem DFB einen Vertrag abschließen und sich als Gastgeber für ein Team-Quartier bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland bewerben. Der Hauptausschuss hat das am Donnerstag bei einer Gegenstimme auf den Weg gebracht. Vor dreieinhalb Monaten sah alles noch ganz anders aus, damals lehnten die Ulmer die vermeintlich überteuerten Bedingungen des Deutschen Fußballbunds ab. Doch hat es diese Bedingungen je gegeben?