Ulmer ADAC-Hubschrauber rettet jetzt Leben in Jubiläums-Deko

Der Ulmer Luftrettungs-Helikopter hat zum 50-jährigen Jubiläum eine besondere Außendekoration bekommen. Wie viele Einsätze er schon geflogen ist.

Rechtzeitig zum 50-jährigen Jubiläum der Luftrettung in Ulm ist am Samstag der besonders gestaltete Rettungshubschrauber der ADAC Luftrettung am Bundeswehrkrankenhaus (BWK) eingetroffen. Neben der mehrfach vorhandenen Zahl 50 stehen auf dem Hubschrauber die Jahreszahlen 1971 und 2021 sowie der Stationierungsort Ulm. Der normalerweise in Ulm stationierte Hubschrauber wurde zu planmäßigen Wartungsarbeiten abgeholt, sodass im Jubiläumsmonat November voraussichtlich der speziell beklebte Hubschrauber in der Region Leben rettet.

Der Rettungshubschrauber in Ulm flog 50.000 Einsätze in 50 Jahren

Am 2. November 1971 wurde in Ulm die bundesweit zweite Luftrettungsstation eröffnet. Professor Friedrich Wilhelm Ahnefeld hatte in einem persönlichen Gespräch beim damaligen Verteidigungsminister Helmut Schmidt durchgesetzt, dass Notärzte der Bundeswehr zu Patienten geflogen werden können. Seit 2003 wird der Hubschrauber von der ADAC Luftrettung bereitgestellt, das medizinische Personal stammt vom BWK. In den 50 Jahren der Luftrettungsstation ist der Hubschrauber bisher zu über 50.000 Einsätzen gestartet, um den Notarzt schnell zum Patienten zu bringen und Schwerverletzte in ein geeignetes Krankenhaus zu transportieren. Am Samstag, 6. November, wird das Jubiläum mit einem virtuellen Tag der offenen Tür auf der Internetseite luftrettung.adac.de sowie auf Youtube und den Social-Media-Kanälen gefeiert. (AZ)

Lesen Sie dazu auch