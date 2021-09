Ulmer Ärzteinitiative ruft zur Demo gegen das neue Nato-Hauptquartier auf

Mit einem Festakt wird bald das neue Nato-Hauptquartier in Ulm in Betrieb genommen. Die Ulmer Ärzteinitiative ruft zur Demo dagegen auf.

Das Ulmer Nato-Hauptquartier meldet in wenigen Tagen seinen Vollbetrieb an und begeht dies mit einer militaristischen Feier. Die Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihr dafür zugesagtes Kommen zwar abgesagt. Doch der Protest dagegen soll dennoch laut werden.

Die Ulmer Ärzteinitiative ruft zusammen mit "der Initiative gegen das Ulmer Nato-Hauptquartier JSEC" zur Demo auf: Die militärisch geladenen Gäste sollen am Mittwoch, 8. September, vor dem Congress Centrum Ulm mit Friedensfahnen - und ab 9.30 Uhr auch mit Kochtopflärm - begrüßt werden.

Region Ulm/Neu-Ulm durch Nato-Hauptquartier in Geiselhaft?

Das Ulmer Nato-Hauptquartier JSEC (Joint Support and Enabling Command) hat die Aufgabe, große Truppenbewegungen in Europa – von Nordafrika bis Grönland – und von Spanien bis Osteuropa zu koordinieren und abzusichern. "Aufrüstung und Abschreckung sind nicht der richtige Weg. Der Afghanistaneinsatz hat wieder gezeigt: Auf militärische Mittel zu setzen ist kontraproduktiv, sehr teuer und mit viel menschlichem Leid verbunden! Sinnvoller wäre es, auf Dialog, Austausch und zivile Mittel zu setzen. Ein weiteres wichtiges Argument: Durch das Nato- Hauptquartier wird Ulm im Ernstfall zu einem vorrangigen Angriffsziel", teilt die Ulmer Ärzteinitiative mit.

Aus Sicht der Gruppe bedarf es nur einer geringen Phantasie, wie die Ulmer Wilhelmsburg im militärischen Krisenfall zum Angriffsziel Nummer eins werden kann. Und damit alle Bürger der Region Ulm und Neu-Ulm der Gefahr von potenziellen "Kollateralschäden“ ausgesetzt werden würden. Die jüngste "Geiselhaft der Region Ulm und Neu-Ulm" war laut der Ärzteinitiative 1984 bis 1990, anlässlich der Stationierung der atomaren Pershing-Raketen in Neu-Ulm und in den umliegenden Wäldern.

Annegret Kramp-Karrenbauer betont die Bedeutung des JSEC

Das Verteidigungsministerium betonte in der jüngsten Vergangenheit immer wieder die Bedeutung des JSEC. Und wird es mit ähnlichen Worten wie bei der Vertragsunterzeichnung auch am Mittwoch tun. „Das neue Kommando JSEC Joint Support and Enabling Command in Ulm zeigt klar, dass wir in der NATO Verantwortung und Führung übernehmen. Deutschland als ‚Drehscheibe‘ im Bündnis leistet seinen Beitrag, damit Operationen im gesamten Bündnisgebiet reibungslos durchgeführt werden können", wurde Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer zitiert.

Das JSEC sei ein starkes sicherheitspolitisches Signal: Deutschland sei damit bereit, Verantwortung zu übernehmen. Das JSEC sei wichtig, nicht nur für die Bundesrepublik, so die Ministerin im Mai. Aufgrund seiner geographischen Lage sei Deutschland als Transitland und erweitertes Operationsgebiet von zentraler Bedeutung für die Verteidigung aller europäischen NATO-Partner. „Deutschland ist die Drehscheibe der Allianz in Europa. Das JSEC Joint Support and Enabling Command sichert die militärische Handlungsfähigkeit im gesamten Bündnisgebiet – für ein sicheres Europa und eine starke europäische Säule der Nato“, sagte sie.