Ulmer Bariton auf Erfolgskurs: Konstantin Krimmel singt an der Staatsoper

Konstantin Krimmel zählt zu den aufstrebenden jungen Künstlern im Bereich der Oper. In München ist er demnächst in "Ariadne auf Naxos" zu sehen und hören.

Plus Er singt an der Bayerischen Staatsoper, für die BBC ist er ein "New Generation Artist". Gerne erinnert sich Konstantin Krimmel an seine Anfänge in Ulm.

Von Dagmar Hub

Zwei spannende Drehtage liegen hinter ihm: Der SWR drehte ein Porträt über den in Ulm geborenen Bariton Kontantin Krimmel. Und das mit gutem Grund: Der 28-Jährige wurde von der BBC zum "New Generation Artist" erhoben - und hat ab Herbst ein Engagement an der Münchner Staatsoper. Starten wird er dort als Harlekin in Richard Strauss' Oper "Ariadne auf Naxos", die im Januar ihre Premiere feiert. Warum er trotz der steilen Karriere locker und ganz er selbst bleibt, erklärt Krimmel bescheiden - er sei schon jetzt "gesegnet mit Momenten", in denen er wundervolle Musik machen dürfe, erklärt der einstige Förderpreisträger der Stadt Ulm im Porträt.

