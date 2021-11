Ulmer Bildungsmesse wird wegen Corona-Pandemie um ein Jahr geschoben

Neben der nicht absehbaren Entwicklung der Corona-Pandemie gibt es einen weiteren Grund. Warum kein früherer Termin für die Ulmer Bildungsmesse gefunden wurde.

Im Sommer hatten die Veranstalterinnen und Veranstalter der Ulmer Bildungsmesse noch stolz vermeldet, wie viele Firmen sich bereits angemeldet haben. Nun wird die Messe, die in den Vorjahren rund 45.000 Besucherinnen und Besucher anlockte, angesichts der Corona-Pandemie um ein Jahr auf Februar 2023 verschoben. Wieso kein früherer Termin infrage kam.

Die Ulmer Bildungsmesse sollte vom 17. bis 19. Februar 2022 auf dem UImer Messegelände über die Bühne gehen. 250 Ausstellerinnen und Aussteller haben sich bereits auf Ihren Auftritt vorbereitet. Für die Unternehmen, Schulen und Hochschulen wäre die Ulmer Bildungsmesse nach langer Zeit ein erster großer Messeauftritt zur Nachwuchsgewinnung gewesen und hätte die Möglichkeit geboten, endlich wieder persönlich mit den Schülerinnen und Schülern in Kontakt treten. Der Nachholbedarf sei enorm, heißt es.

2G-Regel erschwert Ausrichtung der Ulmer Bildungsmesse

Bis vor wenigen Wochen schien es nach Ansicht des Organisationsteams möglich und vertretbar, die Bildungsmesse unter Beachtung aller Hygiene- und Schutzmaßnahmen zu veranstalten. Aufgrund der stark ansteigenden Infektionszahlen sehe man sich nun aber gezwungen, die Situation für die elfte Ulmer Bildungsmesse kurzfristig neu zu bewerten. Das Ergebnis: Die Bildungsmesse wird auf den Zeitraum Donnerstag bis Samstag, 9. bis 11. Februar 2023, verschoben.

"Dass wir die Entscheidung so treffen mussten, ist für beide Seiten – Ausstellerinnen und Austeller sowie Schülerinnen und Schüler mehr als bedauerlich", wird Gerhard Semler, Leiter der städtischen Ulmer Abteilung Bildung und Sport, in einer Mitteilung zitiert. "Aber wir haben eine Verantwortung für die Gesundheit aller Beteiligten, der wir gerecht werden müssen. Ebenso wollen wir dazu beitragen, die weitere Ausbreitung des Virus so gering wie möglich zu halten." Den neuen Termin haben die Veranstalterinnen und Veranstalter gemeinsam mit der Ulmer Industrie- und Handelskammer (IHK) sowie mit der städtischen Gesellschaft Ulm-Messe getroffen.

Neuer Termin für Bildungsmesse in Ulm im Februar 2023

Bei der Absage geht es nicht nur darum, dass die Entwicklung der Corona-Pandemie bis in den Februar 2022 nicht absehbar ist. Dazu kommt, dass nur ein Teil der Zielgruppe geimpft ist. Sollte die 2G-Regel gelten, erhalten nicht alle Schülerinnen und Schüler Zugang zum Angebot. Damit werde man den Erwartungen der Ausstellerinnen und Aussteller nicht gerecht, heißt es in der Mitteilung weiter – mit Verweis auf jährlich mehr als 45.000 Besucherinnen und Besucher. Die Neu-Ulmer Zeitung ist Medienpartner der Messe.

Die Resonanz auf die Einladung zur 11. Ulmer Bildungsmesse war groß. Fast alle Ausstellerinnen und Aussteller aus den vorhergehenden Messen hatten sich erneut für eine Teilnahme entschieden. "Dies zeigt uns, dass eine Präsenzmesse ein bedeutendes und zentrales Angebot für die Nachwuchsgewinnung in der Region ist", betont Petra Engstler-Karrasch, Hauptgeschäftsführerin der IHK Ulm. "Wir hoffen sehr, dass wir auch 2023 mit den Ausstellerinnen und Ausstellern rechnen können", so Engstler-Karrasch.

Bei der Suche nach einem Alternativtermin wurden verschiedene Möglichkeiten sorgfältig geprüft und die Verfügbarkeit des Messegeländes, die Prüfungszeiträume an den Schulen sowie die Teilnahmemöglichkeiten der Ausstellerinnen und Aussteller berücksichtigt. Weil im Jahr 2022 kein geeigneter Termin gefunden wurde, wird die Messe auf das Jahr 2023 verlegt. Der Zweijahresrhythmus wird beibehalten, die zwölfte Ulmer Bildungsmesse ist für das Jahr 2025 geplant. (AZ)