Ulmer Feuerwehr-Ausrüster Magirus bekommt neuen Chef

Fünf Jahre lang war Marc Diening Chef von Magirus in Ulm, nun geht er auf eigenen Wunsch. Seit Nachfolger fängt schon in dieser Woche an.

Der Ulmer Feuerwehrausrüster Magirus hat einen neuen Chef. Wie das Unternehmen bekannt gibt, wird Thomas Hilse bereits am 1. Juli die Nachfolge des bisherigen Geschäftsführers Marc Diening antreten. Diening verlasse Magirus auf eigenen Wunsch, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Thomas Hilse folgt Marc Diening als Chef von Magirus Marc Diening hört als Geschäftsführer von Magirus aus. Foto: Alexander Kaya (Archivfoto) Hilse kommt von einem Schwesterunternehmen des Ulmer Feuerwehrausrüsters, er war zuvor Markenchef beim Nutzfahrzeughersteller Iveco. Das Unternehmen gehört wie Magirus zum niederländisch-britischen Industriekonzern CNH Industrial. Der neue Geschäftsführer ist nach Angaben von Iveco seit 24 Jahren im Bereich LKW-, Bus- und Sonderfahrzeugbau tätig. Er hatte bisher internationale Führungspositionen für verschiedene Firmen in Europa, Nordamerika, Lateinamerika und Südostasien inne. Hilse studierte Maschinenbau und Betriebswirtschaftslehre und ist Inhaber eines MBA in International Relations. Er freue sich sehr, die Führung dieses berühmten Unternehmens zu übernehmen, wird Hilse in einer Pressemitteilung zitiert. "Wir werden dafür sorgen, dass wir den Feuerwehren in Zukunft genauso erfolgreich dienen, wie wir es seit 1864 getan haben." Hilse tritt die Nachfolge von Marc Diening an, der Magirus "nach einer erfolgreichen und nachhaltigen Neupositionierung des Unternehmens" verlässt, wie es in der Mitteilung des Unternehmens heißt. "Es war eine Ehre an der Spitze von Magirus stehen zu dürfen, dem legendären Unternehmen der Feuerwehrindustrie" , sagte Diening zu seinem Abschied. (AZ) Lesen Sie dazu auch Ulm Plus Flüssiggas und Brennstoffzellen: Iveco fährt in Ulm mit Vollgas in die Zukunft

