Ulmer Gastronom Thomas Eifert bekommt "Catering-Oscar" und Marketingpreis

Plus Der Chef von Gastromenü, Gastroevents und Lokalen wie Seestern, Bellavista oder Barrel House wird gleich doppelt ausgezeichnet. Was ihn erfolgreich macht.

Wie fühlt man sich, wenn man ganz kurz hintereinander zwei große Ehrungen bekommt? "Ich liebe meine Aufgabe, auch wenn sie es mir nicht immer ganz einfach macht", sagt Thomas Eifert. Bei der Ernennung zur "Ulmer Marketingpersönlichkeit 2021" – ein Titel, den der Marketingclub Ulm/ Neu-Ulm verleiht – strahlte Thomas Eifert dennoch übers ganze Gesicht, auch wenn er bescheiden darauf hinwies, zwar ein großes, aber doch nur ein Zahnrad im Räderwerk seiner Firma Gastromenü zu sein. Ohne seine Familie und seine Mitarbeiter sei seine Arbeit nicht denkbar.