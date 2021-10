Ulm

15:01 Uhr

Ulmer Gemeinderätin will Landeschefin der Grünen in Baden-Württemberg werden

Plus Lena Schwelling war früher Chefin der Grünen Jugend in Baden-Württemberg, nun will sie Parteichefin werden. Wer sie ist und was sie ausmacht.

Die ehemalige Chefin der Grünen Jugend Baden-Württemberg, Lena Schwelling, bewirbt sich um den Landesvorsitz ihrer Partei. "Es sind so spannende Zeiten, dass ich richtig Lust darauf habe, sie mitzugestalten", twitterte die Wahl-Ulmerin (Jahrgang 1992) am Wochenende. "Lasst uns eine neues Kapitel grüner Politik aufschlagen, gemeinsam und voller Mut und Freude!" Bei dem Parteitag Anfang Dezember treten die Landesparteichefs Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand nicht mehr an.

