Ulm

vor 19 Min.

Ulmer Heyoka-Theater lässt den "Flugschneider" fliegen

Plus Im "Zaubergarten" am Ulmer Hochsträß spielt das inklusive Theater-Projekt "Heyoka" die Geschichte des Schneiders von Ulm nach. Ein Probenbesuch.

Von Veronika Lintner

"Der Schneider ist beschäftigt!", bläfft der kleine Gehilfe mit der Schiebermütze den Kunden an. Der Herr in Uniform wollte "etwas Feines" beim Meisterschneider bestellen, nach nagelneuen Mode-Mustern aus Paris. Aber der Meister hat anderes im Sinn. Sein Kopf steckt in den Wolken. Er will fliegen. Dies ist die Geschichte des Albrecht Ludwig Berblinger, der eine Flugmaschine baute und vor den Augen der Stadt Ulm in die Donau plumpste. Von seinem Schicksal erzählt nun auch das Heyoka-Theater in einem eigenen Stück. Das Publikum erwartet Schauspiel und Musik unter freiem Himmel, im "Zaubergarten" vor grüner Kulisse. Hier stellt das Ensemble die Frage: Wie gehen wir um mit Menschen, die wie der Schneider aus der Reihe tanzen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen