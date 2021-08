Ulmer Hochschul-Professor war früher in der Neonazi-Szene unterwegs

Plus Ein Professor an der Technischen Hochschule Ulm wollte einst einen Sprengsatz gegen "Linke" einsetzen. Hat er sich wirklich von der rechten Szene verabschiedet?

Holt ihn seine Vergangenheit jetzt ein? Die Technische Hochschule Ulm (THU) prüft die weitere Zusammenarbeit mit einem langjährigen Professor. In seinen Studententagen war dieser einst in der Naziszene unterwegs. Seine rechte Gesinnung soll er später jedoch abgelegt haben. Deshalb sah die Hochschule bislang keinen Grund, sich von dem Mann zu trennen. Neue Vorwürfe, denen die Hochschule nun nachgeht, könnten dies aber ändern.