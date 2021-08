"Ulmer Leseorte": Neue Literaturreihe startet ab dem 26. August

Die Reihe "Ulmer Leseorte" verspricht Lesungen und Begegnungen, mit Literaten und Künstlern wie Bernd Gieseking, Sarah Straub und Patrick Salmen.

Im Rahmen des Kultursommers 2021 präsentiert das Ulmer Roxy vom 29. August bis zum 26. September die Literatur- und Lesereihe "Ulmer Leseorte" mit insgesamt sieben Veranstaltungen. An verschiedenen, ungewöhnlichen Leseorten und Open-Air-Locations in ganz Ulm stellen bekannte Autoren und Autorinnen ihre literarischen Werke vor und lesen aus ihnen. Das Besondere: Um die Geschichten noch lebendiger und zugänglicher zu machen, werden thematische und historische Gemeinsamkeiten betont und Ort und literarische Handlung miteinander verknüpft.

Ulmer Leseorte im August und September

Bei den Lesungen ist die maximale Zahl an Teilnehmern und Teilnehmerinnen begrenzt, der Vorverkauf läuft schon. Der Eintritt zur Auftaktlesung am 29. August mit Bernd Gieseking, im Me and all Hotel am Bahnhofsplatz, ist frei. Hierfür können Plätze reserviert werden unter moritz@roxy.ulm.de reservieren – "solange der Vorrat reicht", heißt es in der offiziellen Mitteilung des Roxy.

Die einzelnen Lesungen:

Bernd Gieseking , "Finne dein Glück", am 29. August, 20 Uhr, im "Me and all Hotel"

, "Finne dein Glück", am 29. August, 20 Uhr, im "Me and all Hotel" Ernst Paul Dörfler , "Aufs Land!", am 31. August, 20 Uhr, in der Jugendfarm Ulm

, "Aufs Land!", am 31. August, 20 Uhr, in der Jugendfarm Fabian Sommavilla , "55 kuriose Grenzen und 5 bescheuerte Nachbarn", 20 Uhr, im Club Action

, "55 kuriose Grenzen und 5 bescheuerte Nachbarn", 20 Uhr, im Club Action Benjamin Friedrich und Sebastian Wolter, "Katapult! So blickt man auf die Welt", am 16. September, 20 Uhr, im Cabaret Eden

Bernd-M. Beyer, "71/72 - Die Saison der Träumer", am 21. September, 20 Uhr, Donaustadion Ulm

Sarah Straub, "Wie meine Großmutter ihr Ich verlor", am 24. September, 20 Uhr, Kinderladen Ehinger Tor

Patrick Salmen, "Der gelbe Kranich (Kinderbuch)", am 26. September, 16 Uhr, im Heyoka-Zaubergarten am Hochsträß, bei der Wetterstation.

Ein Leseprogramm im Rahmen des Ulmer Kultursommers

Die Veranstaltungsreihe "Ulmer Leseorte" ist Teil des "Ulmer Kultursommers" 2021, und wird mit Mitteln aus dem Programm "Neustart Kultur" gefördert. Der Kultursommer ist eine Initiative der Kulturabteilung der Stadt Ulm in Zusammenarbeit mit der Ulmer Kulturszene. In der Organisation mischen unter anderem auch der Klub Gleis 44, das Roxy oder auch das HfG Archiv mit. (AZ)

