Ulmer Polizisten werden in der Nacht zum Sonntag reihenweise beleidigt

Ein Mann treibt es auf der Ulmer Stadtmauer mit sexuellen Beleidigungen und Gesten gegen eine Polizistin auf die Spitze.

Mehrere Male sind Polizisten in der Nacht auf Sonntag in der Ulmer Innenstadt beleidigt worden. Ein Mann schrie aggressiv herum und beleidigte eine Polizistin mit sexuellen Gesten.

Gegen 23.30 Uhr verhielten sich zwei 18-Jährige und ein 19-Jähriger in der Friedrichsau respektlos und provokativ gegenüber einer Polizeistreife. Aus einer Gruppe heraus riefen die jungen Männer den Polizisten Beleidigungen entgegen. Die Beamten nahmen ihre Personalien auf und verwiesen die jungen Männer des Ortes.

Um 1.15 Uhr "fühlte sich ein 34-Jähriger auf der Stadtmauer mächtig stark", wie die Polizei in einer Mitteilung meldet. Er störte die Anwohner durch laute Musik. Als die Beamten ihn aufforderten, den Lärm abzustellen, reagierte er aggressiv und schrie herum. Der Mann ignorierte sämtliche Anweisungen, sich gesittet zu verhalten, weshalb er mit einem Platzverweis belegt wurde. Daraufhin beleidigte er die Beamten. Vor allem eine Polizistin pöbelte er auf sexueller Grundlage an und machte beleidigende, sexuelle Gesten.

Er war nicht der Letzte, der sich in jener Nach gehörig danebenbenahm. Um 1.40 Uhr fühlte sich ein 27-Jähriger in der Schwörhausgasse berufen, eine vorbeifahrende Streife durch deren offenes Fenster zu beleidigen. Da auch er von gesittetem Verhalten meilenweit entfernt war, bekam auch dieser Mann einen Platzverweis. Als ihm Gewahrsam angedroht wurde, kapierte auch er die Ansage der Polizisten und befolgte sie. Alle fünf müssen sich in der Folge wegen Beleidigung von Polizeibeamten verantworten. (AZ)

