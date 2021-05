Ulmer Schüler beschenken Widerstandskämpferin Sophie Scholl

Mit einer digitalen Ausstellung erinnert das Scholl-Gymnasium an seine Namensgeberin. Zu sehen sind Geschenke von Schülern zu Sophie Scholls 100. Geburtstag.

Es sind Briefe, Collagen und andere Texte und Kunstwerke welche die Widerstandskämpferin Sophie Scholl zu ihrem 100. Geburtstag geschenkt bekommt. Die Schüler des Hans-und-Sophie-Scholl-Gymnasiums ehren ihre Namensgeberin mit einer Geschenkaktion. Seit Sonntag können die Beiträge auf der Website der Schule bewundert werden.

"Du hast nicht feige wie andere tatenlos zugeschaut, dich nicht von Lügen und Propaganda täuschen lassen, und selbst die Regeln und Strafen konnten dich nicht einschüchtern", schreibt Julius aus der Klasse 8a in seinem Brief an Sophie Scholl. "Du hast gegen den Wahnsinn für Recht und Freiheit gekämpft und musstest dafür mit dem Leben bezahlen."

Schüler des Scholl-Gymnasiums erinnern an ihre Namensgeberin

"Du hast vor 78 Jahren unsere Welt verlassen, weil Du den Mut besaßest, sie verändern zu wollen. Heute wärst Du stolz darauf, wenn Du erkennen könntest, welche Früchte euer Widerstand, vor allem auch nach eurem Tod getragen hat. An Deinem 100. Geburtstag wollten wir Dir einfach mal danke sagen", schreiben Larissa und Eva aus der 10b die im Gedenken an die Widerstandskämpferin eine weiße Rose gepflanzt haben.

"Wir haben unserem Namen stetes verpflichtet gefühlt", sagt Georg Kocheise, Lehrer und Mitglied der Arbeitsgruppe Sophie100, die das Projekt betreut. Neben der Geschenkaktion wurde den Schülern das Leben und Wirken von Sophie Scholl in Vorträgen der Autorin Maren Gottschalk näher gebracht. Außerdem beteilige man sich zentralen Veranstaltung der Stadt und der Bildungseinrichtungen am 09. Mai im Ulmer Theater. Aufgrund des Corona-Pandemie sind die Kunstwerke vorerst nur digital zu bestaunen. Aber wenn das Infektionsgeschehen es zulasse wolle man zusammen mit den Schülern auch eine physische Ausstellung im Schulgebäude aufbauen.

Die digitale Ausstellung findet man auf der Website des Scholl-Gymnasiums.

