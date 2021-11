Ulm

Ulmer Teatro International erhält den Lamathea-Preis

Claudia Schoeppl hält den Lamathea-Preis in Händen: Ihr Teatro International freut sich über den baden-württembergischen Landesamateurtheaterpreis.

Plus Beim Teatro International spielen Menschen mit, die nach Ulm zugewandert sind, von Finnland bis aus Thailand. Sie freuen sich nun über einen Theaterpreis.

Von Dagmar Hub

Allerheiligen ist eigentlich ein stiller Feiertag. Für das Ulmer Teatro International war der 1. November ein Tag zum wirklichen Feiern: Die Schauspielerinnen und Schauspieler des Vereins erhielten in Pforzheim mit ihrer künstlerischen Leiterin Claudia Schoeppl für ihre Produktion "Das halbe Leben" den Lamathea-Landesamateurtheaterpreis Baden-Württemberg in der Kategorie "Theater mit soziokulturellem Hintergrund" verliehen, dotiert mit 2000 Euro. In dieser Sparte hatte es acht Bewerbungen um den Preis gegeben.

