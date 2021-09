Ulm

Ulmerin veröffentlicht preisgekrönten Comic für und über große Menschen

Plus Die 26-jährige Ulmerin Mia Oberländer hat mit ihrem Comic "Anna" schon einen bedeutenden Preis gewonnen. Jetzt ist das faszinierende Buch erschienen.

Von Stefan Kümmritz

Eigentlich sollte das preisgekrönte Comic-Buch "Anna" der gebürtigen Söflingerin Mia Oberländer erst im kommenden Jahr auf den Markt kommen, doch nun hat es schneller geklappt: Das vom Züricher Verlag Edition Moderne herausgegebene, 214 Seiten umfassende Buch ist just erschienen. Das Comic-Buch der 26-jährigen Wahl-Hamburgerin basiert auf ihrer Bachelorarbeit im Bereich Illustration und hat im vergangenen Jahr, wie schon berichtet, den renommierten und mit 20.000 Euro dotierten Comic-Buch-Preis der Berthold-Leibinger-Stiftung gewonnen. Und so hat sie sich gleich mit ihrem ersten Band in die Topklasse der Comic-Buch-Verfasser und -Verfasserinnen eingereiht.

