Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch positiv auf Corona getestet

Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch befindet sich nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne. Andere Beschäftigte der Ulmer Stadtverwaltung seien nicht betroffen.

Nach einem positiven Corona-Test befindet sich Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch ( CSU) derzeit in Isolation. Das teilte die Ulmer Stadtverwaltung am Montag mit. Czisch sei demnach vollständig geimpft und habe keine Symptome. Er habe sich in den vergangenen Wochen vor allen seinen Terminen getestet. Unmittelbar nach dem positiven Ergebnis am Sonntag, 21. November, habe er das Haus nicht mehr verlassen, heißt es.

Wie an den vorangegangenen Tagen, habe sich Czisch auch am Freitag vor der Eröffnungsrede des Forums "m25" und am Samstag vor dem Bürgerspaziergang in der Weststadt getestet. Beide Male sei das Ergebnis negativ gewesen. Anders am Sonntagnachmittag. Hier habe der Schnelltest ein positives Ergebnis gezeigt, das ein PCR-Test inzwischen bestätigt habe.

Bürgerinnen und Bürger, die eine der Veranstaltungen am Freitag oder Samstag besucht haben, müssten nach Angaben der Stadtverwaltung nichts unternehmen. Für sie gelte weiterhin, was für alle gilt: Abstand halten, Maske tragen, Schnelltest-Angebot in Anspruch nehmen, Rücksicht nehmen.

Während der Isolation von Ulms OB Gunter Czisch werde nun Martin Bendel als Erster Bürgermeister "in gewohnt routinierter Weise" die Termine des Oberbürgermeisters wahrnehmen. Weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung seien nicht betroffen. (AZ)