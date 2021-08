Unbekannte bedrohen Männer in Ulmer Wohnung mit Schusswaffe

Vier Männer sollen in Ulm mit einer Schusswaffe bedroht worden sein. Zwei von ihnen wurden offenbar verletzt.

Ein Vorfall, der sich vorige Woche in einer Wohnung in Söflingen ereignet haben soll, wirft noch viele Fragen auf. Dabei sollen vier Männer von zwei Unbekannten bedroht worden sein. Zwei erlitten offenbar leichte Verletzungen.

Wie die Polizei mitteilt, gingen die zwei Unbekannten bereits am Freitag gegen 13 Uhr zu der Wohnung in der Köllestraße. Ersten Erkenntnissen nach sollen sie die vier Bewohner mit einer Waffe bedroht haben und Geld gefordert haben. Zwei der Bewohner, einen 29-Jährigen und einen 22-Jährigen, hätten sie auch leicht verletzt. Erst gegen 17 Uhr sollen die Unbekannten die Wohnung ohne Beute wieder verlassen haben. Das teilte ein Zeuge der Polizei am Sonntag mit. Dieser Mann war offensichtlich nicht selbst bei dem Vorfall dabei, sondern hat wohl davon erfahren und sich daraufhin an die Polizei gewandt.

So beschreibt die Ulmer Polizei die mutmaßlichen Täter

Ein Täter wird auf ein Alter von 35 bis 40 Jahren und eine Größe von ungefähr 1,80 Meter geschätzt. Er soll schlank sein, aber einen Bauchansatz haben. Er soll helle, kurze, lockige Haare und einen Dreitagebart haben. Der Mann sprach türkisch. Bekleidet war er mit einem grauen Hoodie und einer grauen Jeans. Der zweite Täter soll etwa 30 Jahre und 1,80 Meter groß und dünn gewesen sein. Der Mann hatte eine Glatze und braune Augen und wirkte sehr gepflegt. Er hatte einen dunkelbraunen Vollbart. Zur Tatzeit war er mit einem schwarzen Hemd und einer schwarzen Hose bekleidet. Er trug schwarze Handschuhe und hatte eine schwarze Waffe bei sich.

Die Kriminalpolizei Ulm hat nun die Ermittlungen aufgenommen und erforscht den genauen Tathergang und die Hintergründe. Sie prüft auch, ob sich Täter und Opfer kennen. (AZ)