Unbekannte brechen Opferstock in Wiblinger Kapelle auf

Die Ulmer Polizei schätzt den Schaden auf rund 2000 Euro. Wie viel Geld aus dem Opferstock in der Wiblinger Kapelle gestohlen wurde, ist unklar.

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte hat in den vergangenen Tagen einen Opferstock in der Wiblinger Marienkapelle aufgebrochen. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zur Höhe der Beute machen die Ermittlerinnen und Ermittler keine Angaben.

Zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Mittwochmittag wurde demnach ein Gitter an der katholischen Kapelle am Binsenweiher abgerissen. Danach hebelte der Täter oder die Täterin ein Fenster auf, brach in der Kapelle einen Opferstock auf und nahm das darin befindliche Bargeld mit. (AZ)