Ulm

vor 34 Min.

Unbekannte zünden Regenbogenfahne an Ulmer Buchhandlung an

Unbekannte haben eine Regenbogenfahne an der Buchhandlung Aegis angezündet.

Plus Sie steht für Toleranz und Offenheit. Doch nun ist vor einer Ulmer Buchhandlung eine Regenbogenfahne angezündet worden. Hätte noch mehr passieren können?

Von Johannes Rauneker

Handelt es sich "nur" um Vandalismus – oder ist es eine Attacke auf die "diverse und offene Gesellschaft"? Diesen Verdacht äußert Rasmus Schöll, der Chef der Ulmer Aegis-Buchhandlung. Am Wochenende haben Unbekannte eine Regenbogenfahne angezündet, die in einem Fenster seines Ladens in der Ulmer Fußgängerzone eingeklemmt war und zeigen sollte, wofür die Buchhandlung sich einsetzt: für die Gleichberechtigung von Menschen, egal, wen sie lieben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

