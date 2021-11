Unbekannter soll Jungen in Ulm angesprochen haben: Mit Süßigkeiten wollte er ihn ins Auto locken

Spricht ein Mann in Ulm Kinder an, um sie mit Süßigkeiten ins Auto zu locken? Nach einem Vorfall in Ulm ermittelt nun die Polizei und hofft auf Hinweise.

Ein bislang unbekannter Mann soll auf einem Parkplatz in Ulm-Böfingen einen 11 Jahre alten Jungen angesprochen und versucht haben, ihn in sein Auto zu locken. Der Junge habe daraufhin richtig reagiert, so die Polizei, die nun die Ermittlungen aufgenommen hat. In der Region ist es nicht der einzige Vorfall dieser Art.

Ereignet haben soll sich der Vorfall in Ulm nach Angaben der Polizei auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Haslacher Weg. Gegen 16 Uhr soll dort der Unbekannte den 11-Jährigen angesprochen haben. Er soll den Jungen gefragt haben, ob er nicht in sein Auto einsteigen wolle, er hätte Süßigkeiten.

Junge von unbekanntem Mann angesprochen? So reagierte der 11-Jährige

Daraufhin rannte der 11-Jährige jedoch weg und gesellte sich zu einer Gruppe Jugendlicher. Der unbekannte Mann soll ihm zunächst hinterher gerannt sein, begab sich dann aber wieder zu seinem Auto.

Laut Polizeiangaben soll der Mann mit einem roten Skoda und Neu-Ulmer Kennzeichen (NU) unterwegs gewesen sein. An der Heckscheibe befand sich wohl ein Totenkopfaufkleber. Der Unbekannte soll über 50 Jahre und um die 1,80 Meter groß gewesen sein. Er soll eine auffällige Tätowierung in Form eines Schwertes am Hals gehabt haben. Bekleidet war er wohl mit einer gelben Jacke, schwarzer Hose und einer roten Mütze.

Die Ulmer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0731/1880 entgegen.

Auch in Riedlingen soll ein Mann einen Jungen angesprochen haben

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ulm kam es am Mittwoch zu einem erneuten Vorfall dieser Art. In Riedlingen (Kreis Biberach) befand sich nach Polizeiangaben gegen 16 Uhr ein ebenfalls 11-Jähriger in der St.-Gerhard-Straße. Dort soll ihn ein Unbekannter angesprochen haben. Der soll ihn wohl aufgefordert haben, mitzukommen.

Daraufhin fing der 11-Jährige an zu schreien und rannte weg. Im Bereich der Goldbronnenstraße traf er auf weitere Personen, die die Polizei informierten.

Die Beamten fahndeten nach dem Unbekannten. Der soll um die 40 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Er hatte dunkelbraunes Haar und helle Hautfarbe. Er trug eine schwarze Jacke, dunkle Jeans, eine schwarze Strickmütze sowie eine OP-Maske. Auch die Riedlinger Polizei (Telefon 07371/9380) hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)