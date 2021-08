Unfall auf Adenauerbrücke mit drei Autos: Fahrer kommt verletzt ins Krankenhaus

Auf der Adenauerbrücke in Ulm kam es zu einem Auffahrunfall. Drei Autos waren daran beteiligt. Ein Fahrer kam mit Verletzungen ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall mit drei Autos am Montagmittag auf der Adenauerbrücke in Ulm ist ein Fahrer leicht verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus.

Gegen 13.30 Uhr stockte nach Angaben der Polizei der Verkehr auf der Brücke. Eine 34-jährige Tesla-Fahrerin bemerkte das zu spät und fuhr einem Hyundai in das Heck. Den schob es auf einen Mercedes.

Bei dem Unfall erlitt der 49-jährige Fahrer des Hyundai leichte Verletzungen. Er kam in ein Krankenhaus.

Den Schaden an den drei Autos schätzt die Polizei auf etwa 12.000 Euro. Ein Abschleppwagen kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Hyundai. (AZ)