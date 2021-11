Unfall auf B311 im Donautal: 21-Jähriger erleidet schwere Verletzungen

Ein Autofahrer rammt den Wagen eines 21-Jährigen auf der B311 in Ulmer Donautal. Der junge Mann und seine Mitfahrerin werden verletzt.

Bei einem Unfall am Sonntagabend auf der B311 im Ulmer Donautal ist ein 21-Jähriger schwer verletzt worden. Seine ebenfalls 21 Jahre alte Mitfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Wegen des Unfalls war die Bundesstraße knapp drei Stunden lang voll gesperrt.

Gegen 20 Uhr fuhr nach Angaben der Polizei der 21-Jährige von Ulm in Richtung Erbach. In der Nähe der Graf-Arcor-Straße wollte er seinen Smart wenden. Zu dieser Zeit war ein Mercedesfahrer in Richtung Ulm unterwegs. Der 42-Jährige sah den Smart zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Unfall auf der B311 in Ulm: Fahrer wird schwer verletzt

Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der 21-Jährige trug bei dem Unfall schwere Verletzungen davon. Seine 21-jährige Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser.

An den Autos entstand Totalschaden. Abschlepper bargen die Fahrzeuge. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf ungefähr 18.000 Euro. Auch die Feuerwehr war an der Unfallstelle. Sie band die ausgelaufenen Betriebsstoffe. (AZ)