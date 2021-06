Unfall in Böfingen: Auto und Straßenbahn krachen zusammen

Eine Straßenbahn und ein Pkw sind im Ulmer Stadtteil Böfingen zusammengestoßen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

In Ulm-Böfingen ist am frühen Freitagabend ein Unfall passiert. Nach ersten Informationen kam es gegen kurz vor 17.30 Uhr an der Böfinger Steige auf Höhe der Otl-Aicher-Allee zu einem Zusammenstoß eines Pkw mit einer Straßenbahn.

Laut Polizei wurde dabei aber niemand verletzt. Dennoch sei die Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort gewesen. (krom)

