Unfall in Ulm: 24-jähriger Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

In Ulm zog sich ein Radfahrer bei einem Unfall schwere Verletzungen zu. Der 24-Jährige kam in eine Klinik.

Ein 24 Jahre alter Radfahrer ist am Montag in Ulm gestürzt. Er zog sich dabei nach Angaben der Polizei schwere Verletzungen zu.

Gegen 18 Uhr war der junge Mann im Mähringer Weg unterwegs. Der 24-Jährige kam mit einem Rad in die Straßenbahnschiene und stürzte. Er kam in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Fahrrad blieb laut Polizei gering. (AZ)