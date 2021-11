Unfall in Ulm: Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Mit dem Fahrrad gerät die Frau in Ulm in die Fahrrinne der Straßenbahn, stürzt und verletzt sich dabei schwer.

Bei einem Sturz am Mittwoch im Mähringer Weg in Ulm ist eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei geriet die 72-Jährige mit ihrem Rad kurz 10.30 Uhr in die Fahrrinne der Straßenbahn. Sie verlor die Kontrolle über das Rad und stürzte. Mit schweren Verletzungen kam sie in ein Krankenhaus. (AZ)