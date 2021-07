Unfall in Ulm: Radlerin fährt gegen Auto und verletzt sich schwer

Eine 20-Jährige fährt in Ulm auf dem Gehweg und überquert eine Straße. Dabei passiert ihr ein folgenschwerer Fehler.

Eine 20-jährige Radfahrerin ist nach einem Unfall am Sonntag in Ulm schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Die Frau hatte zuvor ein fahrendes Auto übersehen und war dagegen geprallt.

Kurz vor 9 Uhr fuhr die 20-Jährige nach Polizeiangaben auf dem Gehweg der Olgastraße in Richtung Willy-Brandt-Straße. Die Radfahrerin überquerte die Parkstraße. Dort fuhr ein VW. Auf den hatte die 20-Jährige nicht geachtet. Sie prallte gegen den Wagen und stürzte. Dabei verletzte sie sich schwer. Ein Krankenwagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an den Fahrzeugen ist gering. Einen Fahrradhelm hatte die Frau nicht getragen. (AZ)