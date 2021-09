Unfall in Ulm-Söflingen: Sprinter rammt Feuerwehrauto im Einsatz

In Ulm-Söflingen ist ein Feuerwehrauto mit Blaulicht unterwegs. Ein Sprinter-Fahrer übersieht das Feuerwehrauto. Es kommt zum Unfall.

Bei einem Unfall am Dienstag in Ulm-Söflingen hat nach Angaben der Polizei ein Sprinter ein Feuerwehrauto gerammt. Dabei sei ein hoher Sachschaden entstanden, heißt es.

Gegen 10 Uhr fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Sprinter in der Herrlinger Straße und stoppte an der Ampel. In der Auffahrt zum Kurt-Schumacher-Ring war ein Feuerwehrauto mit Blaulicht unterwegs, das bei Rot die Kreuzung geradeaus überqueren wollte.

Der 58 Jahre alte Lenker des Sprinters fuhr bei Grün los und wollte ebenfalls über die Kreuzung in den Riedwiesenweg fahren. Das Feuerwehrauto hatte er nicht gesehen, sodass die Fahrzeuge zusammenstießen.

Der Sprinter war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 60.000 Euro. Die Verkehrspolizei Laupheim hat nun die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (AZ)