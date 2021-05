Unfall in Ulm: Verursacher flüchtet - und kommt später betrunken zur Polizei

Bei einem Unfall in Ulm ist an einem Auto enormer Schaden entstanden. Der Verursacher flüchtete erst, kam aber Stunden später zur Polizei. Und roch nach Alkohol.

Ein Verursacher eines Unfalls in Ulm ist am Dienstag erst geflüchtet, kam dann aber Stunden später zur Polizei. Dabei stellten die Beamten "deutlichen" Alkoholgeruch wahr. Jetzt muss festgestellt werden, ob der Mann auch zum Zeitpunkt des Unfalls betrunken war.

Gegen 22.30 Uhr fuhr der zunächst unbekannte Autofahrer in der Straße Unter den Apfelbäumen. Dort stieß er gegen einen geparkten VW. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er weg. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden von etwa 13.000 Euro.

An der Unfallstelle blieben zahlreiche Fahrzeugteile zurück. Die Polizei sicherte die Spuren. Stunden später, am frühen Mittwochmorgen gegen 3.30 Uhr kam dann ein 33-Jähriger auf ein Ulmer Polizeirevier. Er gab an, den Unfall verursacht zu haben und danach weggefahren zu sein.

Der Mann roch deutlich nach Alkohol. Das bestätigte auch der Alkomattest. Ein Arzt nahm den Mann zwei Blutproben ab, die nun klären sollen, ob der 33-Jährige bereits zum Zeitpunkt des Unfalls betrunken war oder nicht. (AZ)

