Ulm

vor 20 Min.

Unfall in Ulm: Zwei Autos stoßen auf Berliner Ring frontal zusammen

Plus Ein Auto kommt auf die Gegenfahrbahn, es kommt zum Frontalzusammenstoß. Weil die Besatzung des Rettungshubschraubers das sieht, sind Helfer schnell da.

Von Thomas Heckmann

Zwei Verletzte forderte am Mittwochnachmittag ein Frontalzusammenstoß auf dem Berliner Ring in Ulm. Gegen 14.45 Uhr war nach ersten Ermittlungen der Polizei ein Audi-Fahrer auf der Ulmer Westtangente in Richtung Bundeswehrkrankenhaus (Bwk) unterwegs. Zwischen der Virchowstraße und der Albert-Einstein-Allee kam der Wagen aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen bergab fahrenden BMW.

