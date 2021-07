Uniklinik Ulm: Kaufmännische Geschäftsführerin nach einem Jahr schon wieder weg

Sie gehe „auf eigenen Wunsch“, teilt Sylvia Langer mit. Auch weitere Spitzen-Posten sind derzeit vakant. Bund zahlt Millionen für Therapie-Forschung rund um Covid-19.

Der Vorstand der Uniklinik Ulm verliert ein weiteres Mitglied. Nach Pflegedirektorin Silvia Cohnen (im Februar) hat jetzt auch Sylvia Langer, die Kaufmännische Direktorin der Klinik und Stellvertretende Vorstandsvorsitzende, ihren Posten geräumt. Sie war nur ein gutes Jahr im Amt.

Zu den genauen Hintergründen teilte die Klinik am Donnerstag nichts mit. Sylvia Langer wird zitiert mit den Worten, dass sie das Universitätsklinikum „aus rein persönlichen Gründen“ verlasse. Und dass sie auf „eine sehr intensive Zeit in Ulm“ zurückschaue. Näheres wollte eine Klinik-Sprecherin auf Nachfrage nicht sagen. Der Abschied ist bereits vollzogen. Langer legte ihr Amt zum 30. Juni nieder. Und das nach erst einem Jahr im Dienst. Ihre Stelle trat sie im Mai 2020 an.

Bis eine neue Kaufmännische Direktorin oder ein Direktor gefunden ist, wird das Amt kommissarisch von Langers bisheriger Stellvertreterin Bettina Rottke ausgefüllt. Diese rückt damit auch in den fünfköpfigen Vorstand der Uniklinik auf. Der Klinikvorstand führt die Geschäfte von Ulms größtem Arbeitgeber (6000 Mitarbeiter). Er ist zuständig für die Organisation und den Betriebsablauf der Uniklinik, die drei Standorte hat: den Hauptstandort am Oberen Eselsberg und Einrichtungen am Michelsberg und am Safranberg.

Weiterer Posten am Uniklinikum ist vakant

Ein weiterer Posten im wichtigsten Gremium der Klinik ist darüber hinaus schon länger vakant. Ende Februar dieses Jahres verließ Silvia Cohnen, die Pflegedirektorin, die Klinik. Sie wird seither ebenfalls durch ihre Stellvertreterin ersetzt, Jelena Kunecki. Silvia Cohnen arbeitete seit 2016 in Ulm. Mittlerweile ist sie die Pflegedirektorin der Kliniken Köln.

Unbesetzt ist derzeit auch die Leitungsposition der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit. Tanja Kotlorz, die ihre Stelle nur wenige Monate ausfüllte, befand sich zuletzt lange im Krankenstand. Mittlerweile gehen sie und die Klinik getrennte Wege.

Bedauern bei der Klinikleitung

Vorsitzender des Klinikvorstands ist Professor Udo X. Kaisers, der Leitende Ärztliche Direktor. Den Vorstand komplettieren Professor Thomas Wirth, der Dekan der Medizinischen Fakultät sowie Professor Peter Möller, der stellvertretende Leitende Ärztliche Direktor.

Wie die Klinik mitteilt, habe der Aufsichtsrat des Hauses den Abgang der Kaufmännischen Direktorin Sylvia Langer „mit Bedauern“ zur Kenntnis genommen. Er dankte ihr gleichzeitig für „die vertrauensvolle, konstruktive und gute Zusammenarbeit“. Das Ausscheiden erfolge „im allerbesten Einvernehmen“.