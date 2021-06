Ulm

vor 17 Min.

Unterführung am Ehinger Tor nach Unwetter unter Wasser: Auto bleibt stecken

Ein Audi ist während des starken Unwetters in der Unterführung am Ehinger Tor stecken geblieben.

Plus Mit seinem Auto ist ein Mann am Ehinger Tor stecken geblieben. Dabei hatte es der Fahrer gerade wegen des Unwetters sehr eilig.

Von Thomas Heckmann

Ein Auto ist am Montagabend während des starken Unwetters in der überfluteten Unterführung am Ehinger Tor stecken geblieben. Der Fahrer des Wagens fuhr gerade noch an den städtischen Mitarbeitern vorbei, als diese die Absperrung für den Tunnel aufbauen wollen. Doch der Mann war gerade wegen des Unwetters in Eile.

Themen folgen