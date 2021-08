Ulm

vor 20 Min.

Verbannt und als "Hexen" gebrandmarkt: Fotoausstellung im Stadthaus Ulm

Plus Das Ulmer Stadthaus zeigt Ann-Christine Woehrls Serie "Die 'Hexen' von Ghana". Sie gibt Frauen, die in Verbannung leben, eine Stimme - und ein Gesicht.

Von Veronika Lintner

Hexen wohnen ja bekanntlich in Lebkuchenhäuschen. Sie fliegen auf Besen und tragen spitze Hüte, unter der Krempe lugt eine Hakennase hervor. "Hexe" geht manchen auch flott über die Lippe, wenn sie schimpfen, fluchen, lästern. Aber welche Gewalt dieses Wort entwickeln kann, zeigen Anne-Christine Woehrls Bilder. Für ihre Porträts fotografiert sie Frauen wie Nlogi Wakpaan: Eine schwarze Frau in schwarz-weißem Stoffkleid - und mit unbestechlichem Stolz in den Augen. Schnurgerade blickt sie zur Kamera, ohne Schutz und Scheu. Von 2003 bis 2015 lebte Wakpaan im Norden von Ghana in einem Camp, in dem nur Frauen wohnen. Familien und Dörfer haben über diese Frauen ein Urteil gesprochen. Sie sind verbannt und gelten als "Hexen". Woehrls Porträt-Serie "Die 'Hexen' von Ghana" zeigt gerade das Ulmer Stadthaus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen