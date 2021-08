Ulm

vor 21 Min.

Verein Kunstwerk bringt Schweizer Jazz auf die Ulmer Wilhelmsburg

Die Band "Sonar" gibt sich auf der Ulmer Wilhelmsburg die Ehre, in einem Konzert am 27. August.

Plus In der Schweiz blüht eine Szene von jungen, originellen Jazzbands. Zwei dieser Combos präsentiert der Verein Kunstwerk nun auf der Ulmer Wilhelmsburg.

Von Veronika Lintner

Schweiz, das klingt nach Käse, Schokolade und Bankengeheimnis, nach Jodelkunst und Alphornecho. Dass in der Schweiz aber auch eine ganze Szene von jungen Jazzbands blüht, modern, originell und eigensinnig, das will der Ulmer Verein Kunstwerk zeigen. Mit "Sonar" und "Murmullo" präsentieren die Veranstalter am Freitag, 27. August, gleich zwei Jazzcombos aus dem Alpenstaat. Der Schweizer Konzertabend findet auf der Ulmer Wilhelmsburg beim Festival "Stürmt die Burg" statt. Die Musik beginnt um 20.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

