Ulm

vor 31 Min.

Verein Support Ulm macht Unterricht für Kinder in Namibia wieder möglich

Plus Wegen der Corona-Pandemie hatten viele Kinder in Namibia keine Chance mehr auf Bildung. Der Verein Support Ulm hat eine Lösung gefunden und schnell umgesetzt.

Von Dagmar Hub

Seit vielen Jahren ist Hilfe für die Bevölkerung in Namibia ein Schwerpunkt des Vereins Support Ulm, der in Ländern der Dritten Welt gezielt humanitäre Hilfe leistet. Support Ulm wurde 2005 in Ulm auf Initiative des Hals-Nasen-Ohren-Arztes Heinz Maier, früher Direktor der HNO am Ulmer Bundeswehrkrankenhaus, und interessierten Bürgern aus Ulm und Neu-Ulm gegründet. Die Pandemie hat gerade auch in Namibia neue Herausforderungen an den Verein gestellt. Ein Internat in der Nähe der Hafenstadt Walvis Bay musste umgebaut werden.

