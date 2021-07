Verfassungsrichter Peter Müller lobt Ulm und die Demokratie in höchsten Tönen

Plus Demokratie müsse von unten ausgehen, betont Bundesverfassungsrichter Peter Müller in Ulm. Wo er Erfolge sieht und wovor er warnt.

Den Festakt zu "75 Jahre Demokratie in Ulm" mit dem Motto "Zuhören. Mitreden. Gestalten." nahm Bundesverfassungsrichter Peter Müller als Gastredner zum Anlass, sich vor den Zuhörern, unter ihnen Ex-Oberbürgermeister Ivo Gönner, Bürgermeisterin Iris Mann und Vertreter des Gemeinderats, ausführlich dem Thema kommunale Selbstverwaltung zu widmen. Die Stadt Ulm sei ein Beispiel dafür, dass eine solche gut funktionieren kann. Doch Müller fand auch mahnende Worte.