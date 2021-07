Vergifteter Boden: Giftentsorgung auf Ulmer Moco-Areal beginnt

600 Kubikmeter vergifteter Boden werden ausgetauscht, das wird die Stadt Ulm rund 20 Millionen Euro kosten. Wie Gefahr für Mensch und Umwelt verhindert wird.

Nach umfangreichen Bodenuntersuchungen beginnt in diesen Tagen die Altlastensanierung auf dem Braun-Areal an der Blaubeurer Straße. Das Gelände ist Teil des Moco-Areals gegenüber des Blautal-Centers. Der Boden ist stark verseucht, die Stadt wird dafür rund 20 Millionen Euro ausgeben. Zwischenzeitlich war sogar mit noch höheren Kosten gerechnet worden.

Die städtische Sanierungstreuhand Ulm (SAN), die von der Stadt mit der Projektsteuerung für die Bodensanierung auf dem ehemaligen Werksgelände einer Dachpappenfabrik beauftragt wurde, berichtet, dass zunächst rund 6000 Kubikmeter belasteten Bodens ausgetauscht werden sollten. Nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen entstehen auf den Flächen Gewerbegrundstücke, vorrangig für mittelständische Unternehmen.

Moco-Areal: Beim Austausch des vergifteten Bodens drohen Geruchsbelästigungen

Beim Bodenaustausch müssen die Sanierer bis in eine Tiefe von elf Metern gehen, so tief waren giftige Verunreinigungen nachgewiesen worden. Für den Bodenaustausch werden zum einen mit speziellen Bohrern große Löcher gebohrt, und die Erde wird ausgetauscht. An anderen Stellen werden der Boden dagegen konventionell ausgehoben und danach neues Erdreich eingefüllt.

Bei den Arbeiten könne es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen je nach Windrichtung verstärkt zu Geruchsbelästigungen im näheren Umfeld kommen, teilt die San mit. Diese seien normalerweise ungefährlich. Um aber sicherzustellen, dass niemand gefährdet wird, finden während der gesamten Bauzeit - geplant sind 15 Monate, bis Ende 2022 - Luftmessungen auf dem Areal statt.

Auf der Internetseite san-ulm.de können sich Interessierte per Webcam über den Stand der Sanierungsarbeiten informieren.

