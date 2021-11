Verkehr in Ulm: Wird die abgerissene Beringerbrücke ersetzt?

Plus Die Beringerbrücke über die Bahngleise in Ulm ist abgerissen. Lohnt sich ein Ersatz - und ist er überhaupt bezahlbar? Andernorts kommt sicher ein neuer Radweg.

Die Beringerbrücke über die Bahngleise ist abgerissen, das Bauwerk zwischen dem Eselsberg und der Blaubeurer Straße war irreparabel. Wird es ersetzt? Das würde teuer, nicht nur wegen der Baukosten. Eine andere neue Fahrradverbindung kommt sicher. Die vielen weiteren maroden Brücken könnten weitreichende Folgen für Stadt und Bürgerschaft haben.