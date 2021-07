Ulm

vor 35 Min.

Verwundete Ukraine-Soldaten ins Ulmer Bundeswehrkrankenhaus eingeliefert

Plus Vier Soldaten, die bei den Kämpfen in der Ostukraine verletzt worden sind, werden jetzt im Ulmer Bundeswehrkrankenhaus versorgt. Die Luftwaffe brachte die Patienten nach Deutschland.

Von Thomas Heckmann

Morgens mit dem Auto nach Köln, von dort mit dem Flugzeug nach Kiew, zurück über Berlin nach Stuttgart und abends um kurz vor 20 Uhr steht der Ulmer Notarzt Dr. Thorsten Holsträter wieder in seinem Ulmer Bundeswehrkrankenhaus. Insgesamt 15 verwundete ukrainische Soldaten holte die Luftwaffe nach Deutschland, um sie in den Bundeswehrkrankenhäusern (BWK) weiter zu behandeln. In Ulm sind vier Soldaten angekommen, die bei den Kämpfen in der Ostukraine verletzt worden sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen