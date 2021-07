Ulm/Vöhringen

vor 13 Min.

Wieland-Gruppe aus Ulm setzt ihre Einkaufstour in den USA fort

Mit der Übernahme von The Miller Company erweitert Wieland seine Kundenbasis in Nordamerika.

Plus Die Wieland-Gruppe aus Ulm investiert weiter: Mit dem Kauf der Firma The Miller Company macht das Unternehmen einen weiteren Schritt in Richtung Globalisierung.

Von Oliver Helmstädter

Unbeirrt setzt die Firma Wieland weiter auf den US-Markt: Wie das 1820 in Ulm gegründete Unternehmen mit inzwischen 76 Standorten und 8000 Mitarbeitern am Freitag mitteilte, wurde nun die Vereinbarung über den Erwerb von The Miller Company abgeschlossen.

