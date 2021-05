Ulm/Vöhringen

18:00 Uhr

Wieland investiert 82 Millionen Euro in Recyclingzentrum

Plus Der Kupferspezialist Wieland mit Sitz in Ulm und Werk in Vöhringen hat Großes in den USA vor. Es ist längst nicht die erste Betätigung in diesem Geschäftsfeld.

Von Oliver Helmstädter

Wieland kündigt eine Investition von 100 Millionen US-Dollar (etwa 82 Millionen Euro) in ein Recyclingzentrum in Nordamerika an. Der Standort werde die neuesten und effizientesten Technologien nutzen, um das Recycling einer großen Bandbreite an Metallen und Legierungen zu ermöglichen. Die Investition reiht sich in eine ganze Kette an Aufkäufen in den USA ein.

Themen folgen