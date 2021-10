Von Tschaikowsky bis Sousa: Bei den Wiblinger Bachtagen tanzt die Orgel

Plus Sabine Steinmetz und Georg Ammon zeigen bei den Wiblinger Bachtagen, dass Orgel nicht nur sakral tönen kann. In diesem Instrument schlummert Tanztalent.

Kirchen verfügen über Orgeln und es gibt aus mehreren Jahrhunderten umfangreiche und großartige sakrale Literatur für die Königin der Instrumente. Dass die Orgel aber auch ganz anders kann, dass sie durch das alleinige Spielen sakraler Kompositionen unterfordert sein kann (wie Albrecht Schmid, Intendant der Wiblinger Bachtage schreibt), das zeigten Sabine Steinmetz und Georg Ammon vierhändig am siebten Abend der Bachtage: Sie ließen im Jahr der Orgel die Orgel ein Konzert lang tanzen - und wie!