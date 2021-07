Ulm

vor 31 Min.

Von Ulmer Rock bis Ulmer Rap - Talente spielen um den Preis Junge Ulmer Kunst

Plus Sieben Künstler und Bands ringen um den Preis "Junge Ulmer Kunst", vor der Jury und dem Publikum im Roxy Soundgarten. Ein Event, das mit Vielfalt auftrumpft.

Von Veronika Lintner

So viel Vielfalt war selten. Eben noch wummerte handfester Punk durch den Biergarten, jetzt Wohlfühlpop - und bald stürmt ein so halb- wie lautstarkes Trio aus Ulm die Bühne, mit knackigem Rap. Sieben Künstler und Bands reichen sich hier das Mikro weiter, an diesem Abend im Biergarten des Ulmer Roxy. Was sie gemeinsam haben: Sie machen Musik in und um Ulm - und sie treten an, um zu überzeugen. Nicht nur das Publikum, sondern auch eine Jury.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen